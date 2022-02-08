Франція виділить 1,2 млрд євро на проекти розвитку в Україні

Франція виділить Україні 1,2 млрд євро на проекти розвитку. Гроші будуть надані в рамках нової програми фінансового співробітництва між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті президента .

Зазначимо, сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський назвав ці гроші макрофінансовою допомогою, але ці кошти виявилися програмним фінансуванням.

"Економічна підтримка дуже важлива, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими країнами. Потужний крок з боку Еммануеля, з боку Франції, - виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно допоможе нам стабілізувати економіку. Ми і зараз вже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - говорив Зеленський.

У свою чергу французький президент Еммануель Макрон заявив, що гарантія на 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги дається "з вірою і підтримкою, як запорука стабільності і безпеки" України.

Як уточнили в Офісі президента України, 1,2 млрд євро програмного фінансування виділяються додатково до виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 млрд євро від ЄС.

"Міністерство економіки і фінансів Франції надасть Уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах", - йдеться в повідомленні.

Як заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма, гроші можуть бути спрямовані на конкретні проекти розвитку, погоджені з французькою стороною. Також ці проекти передбачають залучення французьких постачальників і підрядників.

Крім того, сьогодні були підписані документи з фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, пожежно-рятувальної техніки та будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачено окреме фінансування.