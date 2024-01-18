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Франція виготовить десятки САУ CEASAR для України

Фото: ЗСУ поповняться десятками французьких САУ CEASAR (Facebook/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

Французька Республіка виготовить 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR для потреб Збройних сил України.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в інтерв'ю чиновника виданню Le Parisien.

"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок CEASAR власним коштом, щоб запустити цю ініціативу", - сказав він.

Військова допомога Франції для України

З початку повномасштабної війни Росії, Франція є одним із головних союзників України поруч зі США та Німеччиною. Париж надає нашій країні активну фінансову та військову допомогу.

Днями стало відомо, що Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP, а також бомби, кількість яких не уточнюється.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон відвідає Київ для підписання угоди про постачання нової зброї Україні. Робота над текстом документа перебуває на завершальній стадії.

Україна веде переговори щодо угод про безпеку з 6 країнами.

Велика Британія першою з європейських країн підписала угоду про гарантії безпеки з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Франція