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Франция изготовит десятки САУ CEASAR для Украины

Фото: ВСУ пополнятся десятками французских САУ CEASAR (Facebook/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Французская Республика изготовит 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на в интервью чиновника изданию Le Parisien.

"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов. Она только что купила шесть установок CEASAR за собственные средства, чтобы запустить эту инициативу", - сказал он.

Военная помощь Франции для Украины

С начала полномасштабной войны России, Франция является одним из главных союзников Украины наряду с США и Германией. Париж предоставляет нашей стране активную финансовую и военную помощь.

На днях стало известно, что Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP, а также бомбы, количество которых не уточняется.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев для подписания соглашения о поставках нового оружия Украине. Работа над текстом документа находится на завершающей стадии.

Украина ведет переговоры касательно соглашений о безопасности с 6 странами.

Великобритания первой из европейских стран подписала соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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