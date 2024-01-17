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Франція передасть Україні 40 ракет SCALP, - Макрон

Париж, Середа 17 січня 2024 00:28
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Франція передасть Україні 40 ракет SCALP, - Макрон Фото: Франція передасть Україні 40 ракет SCALP (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Президент Франції заявив про підписання "двосторонньої угоди про нові поставки Україні".

За словами джерела, Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість яких не уточнюється.

Допомога Франції Україні

Франція з початку повномасштабної війни Росії проти України – один із головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу.

Раніше стало відомо, що Франція змінила тактику постачання зброї в Україну. Країна продовжить допомагати з озброєнням,

Наприклад, нещодавно стало відомо, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Також стало відомо, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.

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Франція Еммануель Макрон Війна в Україні
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