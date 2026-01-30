Франція відпустила захоплений танкер "тіньового флоту": ЗМІ пояснили причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Monde .

Видання пише, що президент Франції Еммануель Макрон 29 січня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив йому, що влада країни змушена дозволити танкеру Grinch вийти назад у море.

Нафтовий танкер, який підозрюють у приналежності до "тіньового флоту", затримали з юридичних причин минулого тижня. Але тепер його відпустили назад. При цьому Макрон пообіцяв Зеленському, що Франція належним чином реформує законодавство, щоб забезпечити можливість знерухомлення російських танкерів.

Зі свого боку українські ЗМІ пишуть, що Зеленський зі свого боку 30 січня закликав усі країни, які мають вплив на питання знерухомлення танкерів, вжити заходів - захопити російські судна не тимчасово, а назавжди. Це максимально ускладнить ситуацію для росіян.