Франція відпустила захоплений танкер "тіньового флоту": ЗМІ пояснили причину
Франція відпустила захоплений нещодавно танкер російського "тіньового флоту". Париж окремо повідомив про це Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Monde.
Видання пише, що президент Франції Еммануель Макрон 29 січня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив йому, що влада країни змушена дозволити танкеру Grinch вийти назад у море.
Нафтовий танкер, який підозрюють у приналежності до "тіньового флоту", затримали з юридичних причин минулого тижня. Але тепер його відпустили назад. При цьому Макрон пообіцяв Зеленському, що Франція належним чином реформує законодавство, щоб забезпечити можливість знерухомлення російських танкерів.
Зі свого боку українські ЗМІ пишуть, що Зеленський зі свого боку 30 січня закликав усі країни, які мають вплив на питання знерухомлення танкерів, вжити заходів - захопити російські судна не тимчасово, а назавжди. Це максимально ускладнить ситуацію для росіян.
Нагадаємо, що танкер "тіньового флоту" Росії під назвою GRINCH перехопили французькі ВМС 22 січня 2026 року в західній частині Середземного моря. Операція проводилася спільно з британськими ВМС.
Після захоплення капітана танкера, громадянина Індії, взяли під арешт. Захоплений танкер відвели до берегів Франції, та посадили на мілину в порту Марсель-Фос. Донедавна планувалося, що він там і залишиться.
До речі, нещодавно група з 14 країн ЄС попередила танкери "тіньового флоту" РФ в Балтійському та Північному морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися, як судна без національної належності.