Франция отпустила захваченный танкер "теневого флота": СМИ объяснили причину
Франция отпустила захваченный недавно танкер российского "теневого флота". Париж отдельно сообщил об этом Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Monde.
Издание пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон 29 января во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил ему, что власти страны вынуждены разрешить танкеру Grinch выйти обратно в море.
Нефтяной танкер, который подозревают в принадлежности к "теневому флоту", задержали по юридическим причинам на прошлой неделе. Но теперь его отпустили обратно. При этом Макрон пообещал Зеленскому, что Франция должным образом реформирует законодательство, чтобы обеспечить возможность обездвиживания российских танкеров.
В свою очередь украинские СМИ пишут, что Зеленский со своей стороны 30 января призвал все страны, которые имеют влияние на вопрос обездвиживания танкеров, принять меры - захватить российские суда не временно, а навсегда. Это максимально усложнит ситуацию для россиян.
Напомним, что танкер "теневого флота" России под названием GRINCH перехватили французские ВМС 22 января 2026 года в западной части Средиземного моря. Операция проводилась совместно с британскими ВМС.
После захвата капитана танкера, гражданина Индии, взяли под арест. Захваченный танкер отвели к берегам Франции, и посадили на мель в порту Марсель-Фос. До недавнего времени планировалось, что он там и останется.
Кстати, недавно группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без национальной принадлежности.