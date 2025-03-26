Франція виділить Україні 2 млрд євро військової допомоги: Макрон розповів, куди підуть кошти

Франція виділяє для України новий пакет військової допомоги. Його розмір складає 2 мільярди євро.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з Володимиром Зеленським.

"Хотів би сьогодні оголосити про новий пакет підтримки України у 2 млрд євро. Ця підтримка повинна відповідати першочерговим потребам Збройних сил України", - заявив Макрон.

Куди підуть 2 млрд євро підтримки для України:

протитанкові ракети MILAN;

засоби ППО: ракети MICA;

ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

ракети наземного захисту Mistral;

бронемашини AMX-10RC;

боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідує Францію для підготовки саміту з питань безпеки.

Як відомо, саміт "коаліції охочих" відбудеться 27 березня у Парижі. Учасники обговорять більш конкретні кроки для підтримки України. У ньому також візьме участь й Зеленський.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Франція надає значну військову допомогу Україні. Зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP та САУ Caesar.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні винищувачів Mirage 2000. Повітряні сили України відреагували на цю заяву, назвавши Mirage 2000 літаком, який здатний ефективно виконувати бойові завдання.