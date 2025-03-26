Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи: Макрон рассказал, куда пойдут средства

Франция выделяет для Украины новый пакет военной помощи. Его размер составляет 2 миллиарда евро.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с Владимиром Зеленским.

"Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины", - заявил Макрон.

Куда пойдут 2 млрд евро поддержки для Украины:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО: ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

Напомним, Зеленский сегодня посещает Францию для подготовки саммита по вопросам безопасности.

Как известно, саммит "коалиции желающих" состоится 27 марта в Париже. Участники обсудят более конкретные шаги для поддержки Украины. В нем также примет участие и Зеленский.

Помощь Украине от Франции

Напомним, с начала полномасштабной войны Франция оказывает значительную военную помощь Украине. В частности, уже поставляет дальнобойные ракеты SCALP и САУ Caesar.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине истребителей Mirage 2000. Воздушные силы Украины отреагировали на это заявление, назвав Mirage 2000 самолетом, который способен эффективно выполнять боевые задачи.