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Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи: Макрон рассказал, куда пойдут средства

Среда 26 марта 2025 21:02
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Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи: Макрон рассказал, куда пойдут средства Фото: президент Украины Владимир Зеелнский и президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Франция выделяет для Украины новый пакет военной помощи. Его размер составляет 2 миллиарда евро.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с Владимиром Зеленским.

"Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины", - заявил Макрон.

Куда пойдут 2 млрд евро поддержки для Украины:

  • противотанковые ракеты MILAN;
  • средства ПВО: ракеты MICA;
  • ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
  • ракеты наземной защиты Mistral;
  • бронемашины AMX-10RC;
  • боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

Напомним, Зеленский сегодня посещает Францию для подготовки саммита по вопросам безопасности.

Как известно, саммит "коалиции желающих" состоится 27 марта в Париже. Участники обсудят более конкретные шаги для поддержки Украины. В нем также примет участие и Зеленский.

Помощь Украине от Франции

Напомним, с начала полномасштабной войны Франция оказывает значительную военную помощь Украине. В частности, уже поставляет дальнобойные ракеты SCALP и САУ Caesar.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине истребителей Mirage 2000. Воздушные силы Украины отреагировали на это заявление, назвав Mirage 2000 самолетом, который способен эффективно выполнять боевые задачи.

Как сообщали Воздушные силы, в ночь на 7 марта французские истребители Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении массированной атаки РФ.

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