Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 березня, прибув з візитом до Парижа. Там він зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном для підготовки саміту "коаліції охочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Як повідомляє видання, Зеленський вже прибув до Парижа. За словами прессекретаря українського президента, сьогодні він має зустрітися з Макроном.

Поїздка Зеленського до Парижа

Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 березня відвідає Францію для підготовки саміту з питань безпеки ("коаліції охочих").

"Глава держави (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження і посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом", - повідомляло видання Le Monde.

Як відомо, саміт "коаліції охочих" відбудеться 27 березня у Парижі. Учасники обговорять більш конкретні кроки для підтримки України. У ньому також візьме участь й Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав основні теми саміту. Серед них, зокрема, нагальні потреби України та майбутня інфраструктура безпеки.

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