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Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозы, - The Times

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Франция, Пятница 25 марта 2022 00:21
Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозы, - The Times Фото: Франция увеличивает готовность своих ядерных сил (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Франции решило увеличить готовность своих ядерных сил из-за угрозы со стороны РФ. Впервые за три десятилетия три французские атомные ракетные подводные лодки одновременно развернулись в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится на постоянном патрулировании под Атлантикой.

Последний раз сразу три подводные лодки были развернуты в море за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.

Напомним, США и Франция договорились об ужесточении санкций против России. Страны также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Мы также писали о том, что французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в Российской Федерации.

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