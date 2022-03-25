Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозы, - The Times
Правительство Франции решило увеличить готовность своих ядерных сил из-за угрозы со стороны РФ. Впервые за три десятилетия три французские атомные ракетные подводные лодки одновременно развернулись в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится на постоянном патрулировании под Атлантикой.
Последний раз сразу три подводные лодки были развернуты в море за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.
Напомним, США и Франция договорились об ужесточении санкций против России. Страны также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.
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