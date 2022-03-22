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США и Франция договорились об ужесточении санкций против России

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Париж, Вторник 22 марта 2022 04:45
США и Франция договорились об ужесточении санкций против России Фото: twimg.com
Автор: Константин Широкун

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили необходимость ужесточения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Оба министра отметили, что ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Также в ходе разговора министры обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента Соединенных Штатов в Европейском совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.

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