США и Франция договорились об ужесточении санкций против России

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили необходимость ужесточения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции .

Оба министра отметили, что ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств также заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Также в ходе разговора министры обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента Соединенных Штатов в Европейском совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.