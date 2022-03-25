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Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози , - The Times

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Франція, П'ятниця 25 березня 2022 00:21
Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози , - The Times Фото: Франція збільшує готовність своїх ядерних сил (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Уряд Франції вирішив збільшити готовність своїх ядерних сил через загрозу з боку РФ. Вперше за три десятиліття три французькі атомні ракетні підводні човни одночасно розвернулися в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу Triomphant покинули свою базу в Іль-Лонгу на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай знаходиться на постійному патрулюванні під Атлантикою.

Останній раз одразу три підводні човни були повернуті в море за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.

Нагадаємо, США і Франція домовилися про посилення санкцій проти Росії. Країни також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту і безпеки українських АЕС.

Ми також писали про те, що французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в Російській Федерації.

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