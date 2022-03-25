Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози , - The Times
Уряд Франції вирішив збільшити готовність своїх ядерних сил через загрозу з боку РФ. Вперше за три десятиліття три французькі атомні ракетні підводні човни одночасно розвернулися в море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу Triomphant покинули свою базу в Іль-Лонгу на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай знаходиться на постійному патрулюванні під Атлантикою.
Останній раз одразу три підводні човни були повернуті в море за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.
Нагадаємо, США і Франція домовилися про посилення санкцій проти Росії. Країни також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту і безпеки українських АЕС.
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