Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в РФ
Французская банковская группа BNP Paribas из-за введенных международных санкций против России проинформировала корпоративных клиентов о прекращении любого нового бизнеса на территории страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы наблюдательного совета Укрсиббанка Франсуа Бенаро (банк входит в BNP Paribas Group), введенные Западом ограничительные меры в отношении РФ приводят к тому, что в этой стране прекращается финансирование всех новых проектов группы.
Кроме того, в конце марта российское подразделение банка не сможет прорабатывать транзакции корпоративных клиентов.
Бенаро добавил, что BNP Paribas в течение последних лет сокращал деятельность в России. В частности, сначала в розничном бизнесе, а в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование.
Напомним, что еще в 2016 году BNP Paribas вместе с рядом других европейских банков решил отказаться от размещении российских евробондов.
Ранее сообщалось, что в МИД Франции заявили, что страна не планирует передавать Украине замороженные активы Центрального банка РФ.
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