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Франция увеличит гуманитарную помощь Украине до 2 млрд долларов

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Париж, Четверг 05 мая 2022 17:30
Франция увеличит гуманитарную помощь Украине до 2 млрд долларов Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении гуманитарной помощи Украине до 2 млрд долларов. Он уточнил, что Париж дополнительно выделит 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Франция увеличит общую поддержку до 2 млрд долларов, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины (Владимиром Зеленским - ред.)", - цитирует телеканал заявление Макрона.

По его словам, Франция предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 300 млн долларов, в дополнение к уже выделенным 1,7 млрд долларов. В Елисейском дворце уточнили, что средства не будут направлены на военное оборудование и технику.

Напомним, ранее ЕС принял решение выделить дополнительные 200 млн евро на помощь украинским беженцам.

Отметим, в ходе донорской конференции в Варшаве планируется обсудить европейский "план Маршалла" для Украины.

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