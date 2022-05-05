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Франція збільшить гуманітарну допомогу Україні до 2 млрд доларів

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Париж, Четвер 05 травня 2022 17:30
Франція збільшить гуманітарну допомогу Україні до 2 млрд доларів Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення гуманітарної допомоги Україні до 2 млрд доларів. Він уточнив, що Париж додатково виділить 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Франція збільшить загальну підтримку до 2 млрд доларів, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України (Володимиром Зеленським - ред.)", - цитує телеканал заяву Макрона.

За його словами, Франція надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 300 млн доларів, на додаток до вже виділених 1,7 млрд доларів. У Єлисейському палаці уточнили, що кошти не будуть спрямовані на військове обладнання і техніку.

Нагадаємо, раніше ЄС прийняв рішення виділити додаткові 200 млн євро на допомогу українським біженцям.

Відзначимо, в ході донорської конференції у Варшаві планується обговорити Європейський "план Маршалла" для України.

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