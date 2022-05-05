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Евросоюз выделил дополнительные 200 млн евро на помощь украинским беженцам

Новина українською →
Брюссель, Четверг 05 мая 2022 14:21
Евросоюз выделил дополнительные 200 млн евро на помощь украинским беженцам Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия приняла новый пакет помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. Он предусматривает выделение дополнительных 200 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня комиссия объявляет о новом пакете помощи в размере 200 млн евро для поддержки перемещенных лиц в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь украинским беженцам выделяется в рамках Международной конференции доноров, созванной Польшей и Швецией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз твердо поддерживает Украину в войне против России.

"В прошлом месяце во время мероприятия по сбору средств удалось 9,1 млрд евро для украинских беженцев как внутри и за пределами Украины. Мы знаем, что потребуется больше", - добавила она.

Напомним, в начале марта Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере полумиллиарда евро.

По данным ООН, с начала войны Украину покинули более 5,5 млн человек. Еще 7,7 млн украинцев были вынуждены уехать из районов боевых действий.

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