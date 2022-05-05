"План Маршалла" для Украины. Отправная точка будет на конференции 5 мая, - Мишель

Донорская конференция в Варшаве, которая пройдет сегодня, 5 мая, должна стать отправной точкой в реализации европейского "плана Маршалла" для Украины. Евросоюз намерен скоординировать свои усилия по ее восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Европейского совета Шарля Мишеля для "Интерфакс-Украина" .

"По моему мнению, эта конференция должна быть, отправной точкой для какого-то европейского "плана Маршалла" для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны направить мощный сигнал относительно того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", - отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что идею создания трастового фонда для Украины несколько недель назад предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, средства должны использоваться на гуманитарную помощь, поддержку ликвидности и восстановления Украины. Причем фонд необходимо активировать в ближайшее время.

"Это значит, что это обсуждение (на конференции, - ред.) должно стать отправной точкой. Здесь мы будем пытаться сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью", - добавил Мишель.

Отметим, термином "план Маршалла" называли американскую программу помощи Европе после Второй мировой войны. План предполагал восстановление европейской экономики, устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности и развитие Европы в целом.