Франція та Німеччина пропонують ЄС ввести санкції проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Франція та Німеччина пропонують Європейському Союзу запровадити санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл" у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.
Країни у своєму спільному документі наголошують, що продаж нафти та газу є основними джерелами фінансування воєнних зусиль Росії проти України.
Тому вони вважають за необхідне подальше зосередження на суб'єктах, компаніях та третіх країнах, які перебувають у центрі цих продажів вуглеводнів, включаючи "Лукойл" - одну з останніх приватних груп у цьому секторі в Росії.
Ця компанія, один з провідних російських виробників нафти, також володіє заправними станціями в ЄС, зокрема в Бельгії.
Париж і Берлін також хочуть посилити санкції проти третіх країн, які сприяють обходу чинних санкцій, наприклад, шляхом націлювання на нафтопереробні заводи, що постачаються російською нафтою, яка потім перепродається в межах Європейського Союзу під іншим походженням.
ЄС припинив весь імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Однак Словаччина та Угорщина були звільнені через їхню значну залежність від російської нафти.
У цьому документі також рекомендується більше зосередитися на фінансових механізмах, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Зазначається, що близько 250 невеликих банків залучені у фінансові транзакції, спрямовані на підтримку російських воєнних зусиль.
Нагадаємо, Єврокомісія планує вже до п'ятниці, 12 вересня, представити 19-й пакет санкцій проти Росії. Поки невідомо, наскільки швидко його затвердять.
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.
Очікується, що він разом із командою експертів зустрінеться з американськими колегами для обговорення нових обмежень проти РФ.
За інформацією західних ЗМІ, за допомогою нового пакета санкцій Євросоюз планує вдарити по російській енергетиці, криптобіржах і системах платежів.
При цьому частину заходів Брюссель хотів узгодити з Вашингтоном.