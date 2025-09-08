RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Франция и Германия предлагают ЕС ввести санкции против российского "Лукойла", - СМИ

Фото: Франция и Германия предлагают ЕС ввести санкции против российского "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция и Германия предлагают Европейскому Союзу ввести санкции против российской нефтяной компании "Лукойл" в рамках 19-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Страны в своем совместном документе отмечают, что продажа нефти и газа являются основными источниками финансирования военных усилий России против Украины.

Поэтому они считают необходимым дальнейшее сосредоточение на субъектах, компаниях и третьих странах, которые находятся в центре этих продаж углеводородов, включая "Лукойл" - одну из последних частных групп в этом секторе в России.

Эта компания, один из ведущих российских производителей нефти, также владеет заправочными станциями в ЕС, в частности в Бельгии.

Париж и Берлин также хотят ужесточить санкции против третьих стран, которые способствуют обходу действующих санкций, например, путем нацеливания на нефтеперерабатывающие заводы, поставляемые российской нефтью, которая затем перепродается в пределах Европейского Союза под другим происхождением.

ЕС прекратил весь импорт российской нефти после вторжения в Украину. Однако Словакия и Венгрия были освобождены из-за их значительной зависимости от российской нефти.

В этом документе также рекомендуется больше сосредоточиться на финансовых механизмах, которые Россия использует для обхода западных санкций. Отмечается, что около 250 небольших банков вовлечены в финансовые транзакции, направленные на поддержку российских военных усилий.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, Еврокомиссия планирует уже к пятнице, 12 сентября, представить 19-й пакет санкций против России. Пока неизвестно, насколько быстро его утвердят.

Сегодня, 8 сентября, стало известно, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон.

Ожидается, что он вместе с командой экспертов встретится с американскими коллегами для обсуждения новых ограничений против РФ.

По информации западных СМИ, с помощью нового пакета санкций Евросоюз планирует ударить по российской энергетике, криптобиржам и системам платежей.

При этом часть мер Брюссель хотел согласовать с Вашингтоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСанкции против РоссииЛУКОЙЛ-Украина