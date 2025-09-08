Франция и Германия предлагают ЕС ввести санкции против российского "Лукойла", - СМИ

Страны в своем совместном документе отмечают, что продажа нефти и газа являются основными источниками финансирования военных усилий России против Украины.

Поэтому они считают необходимым дальнейшее сосредоточение на субъектах, компаниях и третьих странах, которые находятся в центре этих продаж углеводородов, включая "Лукойл" - одну из последних частных групп в этом секторе в России.

Эта компания, один из ведущих российских производителей нефти, также владеет заправочными станциями в ЕС, в частности в Бельгии.

Париж и Берлин также хотят ужесточить санкции против третьих стран, которые способствуют обходу действующих санкций, например, путем нацеливания на нефтеперерабатывающие заводы, поставляемые российской нефтью, которая затем перепродается в пределах Европейского Союза под другим происхождением.

ЕС прекратил весь импорт российской нефти после вторжения в Украину. Однако Словакия и Венгрия были освобождены из-за их значительной зависимости от российской нефти.

В этом документе также рекомендуется больше сосредоточиться на финансовых механизмах, которые Россия использует для обхода западных санкций. Отмечается, что около 250 небольших банков вовлечены в финансовые транзакции, направленные на поддержку российских военных усилий.