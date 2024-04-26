Франція та Німеччина продовжують розробку нового танка "наступного покоління"

Франція та Німеччина домовились продовжувати розробку нового бойового танка до 2040 року, попри розбіжності з обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

З чого усе починалось

Берлін та Париж ще у 2017 році домовились про спільну розробку винищувача під керівництвом Франції, вартість якого оцінюється в близько 100 мільярдів євро, а також франко-німецького танку, який стане заміною німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc.

Водночас проєкти страждають через розбіжності, а також затримки, які впливають на відносини між країнами. Зокрема виникають питання про те, наскільки Європа повинна стати незалежною від Сполучених Штатів Америки (США) у своїй політиці безпеки.

"Політичне рішення про перехід до наступного етапу (розробки, - ред.) є важливим, оскільки французькі та німецькі компанії мають власні інтереси, тоді як Париж і Берлін не збігаються у поглядах на концепцію", - додає Reuters.

У тому ж числі розробка танку наступного покоління є важливою для демонстрації того, що Європа здатна створити власну оборонну автономію та конкурувати з, наприклад, Індією й Китаєм, а також випередити Росію та Сполучені Штати Америки.

Про що домовились

Франція та Німеччина домовились про подальший розподіл робіт між виробниками й планують підписати перші контракти вже до кінця поточного року.

"Була проведена дуже важлива робота, яка ... дозволяє нам сказати, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського союзу і членів НАТО, мати повністю функціональну і боєздатну бронетанкову кавалерію", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.