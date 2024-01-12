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В Ізраїлі провели випробування нової системи ППО Spyder AiO: чим вона особлива

П'ятниця 12 січня 2024 19:38
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В Ізраїлі провели випробування нової системи ППО Spyder AiO: чим вона особлива Фото: в Ізраїлі провели випробування нової системи ПП Spyder AiO: чим вона особлива (rafael.co.il)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїльська компанія Rafael провела випробування системи протиповітряної оборони Spyder AiO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Rafael.

Особливістю системи є те, що пускова установка, радіолокаційна станція й пункт керування розташовуються на одній платформі, що дозволило зменшити кількість транспорту у зенітній батареї. Зокрема це забезпечило кращі можливості для розгортання та згортання системи.

Фото: в Ізраїлі провели випробування нової системи ПП Spyder AiO: чим вона особлива (rafael.co.il)

Під час випробувань Spyder AiO продемонстрував роботу усіх систем й забезпечив перехоплення дрона шляхом прямого влучання.

"Успіх у випробуваннях є важливою віхою в розвитку системи проти різних загроз і демонструє видатну ефективність системи в перехопленні складних загроз", - відзначає пресслужба.

ППО застосовувала зенітну ракету Pythone 5, яка розроблялась як авіаційна ракета повітря-повітря малої дальності з інфрачервоною ГСН (головка самонаведення).

Зокрема Spyder AiO може використовувати ракети I-Derby з активною ГСН, яка також розроблялась як авіаційна ракета середньої дальності.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

Зокрема наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

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