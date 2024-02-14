UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція та Німеччина домовились посилити ППО України

Фото: Франція та Німеччина домовились посилити ППО України (twitter.com/BMVg_Bundeswehr)
Автор: Наталія Кава

Франція і Німеччина домовились створити коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та Міноборони Німеччини.

Як розповіли в Міноборони Франції, міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на засіданні Контактної групи з оборони України запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України. До коаліції також долучилися данські та бельгійські колеги.

"Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України", - написав Лекорню у Twitter.

Водночас у Міноборони Німеччини зазначили, що декларація підвищить ефективність підтримки ППО в Україні та покликана полегшити закупівлі.

Відносини України та Франції

Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.

Британія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту і очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".

"Рамштайн-19"

Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), попри термінову госпіталізацію.

У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОФранціяЗустріч РамштайнВійна Росії проти України