Франція та Німеччина домовились посилити ППО України

Франція і Німеччина домовились створити коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та Міноборони Німеччини.
Як розповіли в Міноборони Франції, міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на засіданні Контактної групи з оборони України запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України. До коаліції також долучилися данські та бельгійські колеги.
"Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України", - написав Лекорню у Twitter.
Водночас у Міноборони Німеччини зазначили, що декларація підвищить ефективність підтримки ППО в Україні та покликана полегшити закупівлі.
Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.
Британія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.
Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту і очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.
Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".
Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.
У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.
Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), попри термінову госпіталізацію.
У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.
Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".
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