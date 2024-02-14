Франція та Німеччина домовились посилити ППО України

Як розповіли в Міноборони Франції, міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на засіданні Контактної групи з оборони України запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України. До коаліції також долучилися данські та бельгійські колеги.

"Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України", - написав Лекорню у Twitter.

Водночас у Міноборони Німеччини зазначили, що декларація підвищить ефективність підтримки ППО в Україні та покликана полегшити закупівлі.

Відносини України та Франції

Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.

Британія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту і очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".

"Рамштайн-19"

Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), попри термінову госпіталізацію.

У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.