Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода РФ из ядерного соглашения
Сегодня российский диктатор Владимир Путина заявил о приостановлении участия его страны в ДСНВ. Франция и Британия выразили обеспокоенность соответствующим решением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Британия призвала диктатора пересмотреть решение о выходе из ядерного договора, назвав это необдуманным решением.
"Мы надеемся, что Путин сможет пересмотреть свое необдуманное решение о приостановлении участия России в новом ДСНВ. Контроль над вооружениями является жизненно важным для безопасности нашей планеты, и это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", - заявил спикер британского премьер-министра Риши Сунак.
Франция, со своей стороны, также выразила обеспокоенность.
"Франция выражает сожаление по поводу сегодняшнего заявления президента Путина о приостановлении участия России в ДСНВ", - пишет пресс-служба МИД Парижа.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор сегодня объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ. Агентство писало о том, что из себя представляет этот договор и зачем Россия приостановила участие.
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