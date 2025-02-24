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США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду щодо рідкісноземів, - CNN

Понеділок 24 лютого 2025 17:44
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США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду щодо рідкісноземів, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США противляться тому, щоб в угоді з Україною щодо рідкісноземельних металів містилися гарантії безпеки. Це питання продовжать обговорювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Українське джерело видання стверджує, що найбільш проблемні пункти було виключено з проєкту угоди щодо рідкісноземів, але "американська сторона дуже сильно чинить опір включенню гарантій безпеки". Київ розраховує, що таке питання вдасться обговорити під час майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"З нашого боку все готово. Ми доопрацювали проєкт (угоди - ред.). Ми зробили все можливе, щоб умови були прийнятними. У підсумку йдеться про рамкову угоду про створення фонду відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як він працюватиме", - додав співрозмовник CNN.

За його словами, Україна хоче організувати церемонію підписання угоди, на якій питання гарантій безпеки розглянуть президенти двох країн.

"Ми чекаємо відповіді американської сторони", - додало джерело видання.

Угода щодо рідкісноземів

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно представив у Києві проєкт угоди щодо рідкісноземельних металів. За його словами, така ініціатива передбачає створення фонду, куди надходитимуть доходи з продажу українських рідкісноземельних металів.

США, згідно із задумом Вашингтона, отримають економічні та управлінські права в цьому фонді.

Американська влада хоче, щоб Україна так "віддала борги" за надану військову допомогу. Зокрема, пропонувалося, щоб розмір "боргу" становив 500 млрд доларів. Це при тому, що вартість американської допомоги Україні становить близько 100 млрд доларів.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що США виділяли гранти на допомогу Україні і він не визнаватиме це "боргами".

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