Франція та Британія наразі не погодили план щодо місячного перемир'я в Україні

"Немає згоди щодо того, як має виглядати це перемир'я", - заявив Поллард.

Один із британських чиновників, як пише Finansal Times (FT) розповів, про "різні варіанти", які підлягатимуть обговоренню з американськими та європейськими партнерами. Водночас перемир'я терміном на один місяць поки не погоджено.

FT додає, що пропозиція Макрона під час саміту не мала чітких подробиць й не отримала згоди з боку інших лідерів. Водночас ніхто й не висловився проти неї.

Інших західний чиновник зауважив, що "було ясно", що жоден лідер не був у захваті від ідеї президента Франції, у тому ж числі й президент Володимир Зеленський.

План щодо місячного перемир'я

2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України з метою демонстрації спільної та твердої підтримки Києва. Організував зустріч голова британського уряду Кір Стармер.

Як написали західні ЗМІ, президент Емануель Макрон та Стармер працюють над спільним планом щодо досягнення миру в Україні. Зокрема пропонується перемир'я на місяць.

Le Figaro відзначало, що Макрон не вірить в угоду щодо припинення вогню, яку можуть укласти Сполучені Штати Америки (США) та Російська Федерація (РФ). Він переконаний у тому, що диктатор Володимир Путін "перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації".

Зазначалось, що план Франції й Британії передбачає "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць. За словами Макрона, відповідний план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я.