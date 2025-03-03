Франция и Великобритания пока не согласовали план по месячному перемирию в Украине

"Нет согласия относительно того, как должно выглядеть это перемирие", - заявил Поллард.

Один из британских чиновников, как пишет Finansal Times (FT) рассказал, о "различных вариантах", которые будут подлежать обсуждению с американскими и европейскими партнерами. В то же время перемирие сроком на один месяц пока не согласовано.

FT добавляет, что предложение Макрона во время саммита не имело четких подробностей и не получило согласия со стороны других лидеров. В то же время никто и не высказался против него.

Других западный чиновник отметил, что «было ясно», что ни один лидер не был в восторге от идеи президента Франции, в том же числе и президент Владимир Зеленский.

План по месячному перемирию

2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине с целью демонстрации общей и твердой поддержки Киева. Организовал встречу глава британского правительства Кир Стармер.

Как написали западные СМИ, президент Эмануэль Макрон и Стармер работают над совместным планом по достижению мира в Украине. В частности предлагается перемирие на месяц.

Le Figaro отмечало, что Макрон не верит в соглашение о прекращении огня, которое могут заключить Соединенные Штаты Америки (США) и Российская Федерация (РФ). Он убежден в том, что диктатор Владимир Путин "прежде всего будет пытаться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации".

Отмечалось, что план Франции и Великобритании предусматривает "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" продолжительностью один месяц. По словам Макрона, соответствующий план имеет преимущество, поскольку позволит контролировать выполнение перемирия.