Франція створює коаліцію для визнання Палестини: які країни вже приєдналися

Визнання Палестини країнами Заходу

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, французький президент Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна визнає палестинську державу у вересні. Проте він зауважив, що це відбудеться в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі та не відмовиться від анексії земель.

Варто зауважити, що Сполучені Штати, на відміну від союзників, "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

Зазначимо, що Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа.

Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан, а Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

Відзначимо, що Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Наразі її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.

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