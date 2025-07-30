Франція створює коаліцію для визнання Палестини: які країни вже приєдналися

Франція ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї вже долучилось 15 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вчора ввечері міністри закордонних справ 15 країн опублікували спільну заяву, в якій підтримали визнання Палестинської держави.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що група "запрошує тих, хто ще цього не зробив, приєднатися до нас".
Тим часом французька інформаційна агенція AFP зазначила, що Париж намагається "створити імпульс для офіційного визнання Палестинської держави".
До групи з 15 країн наразі вже входять Франція, Андорра, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія, а також країни за межами Європи, такі як Австралія, Канада та Нова Зеландія.
Нагадаємо, у четвер, 24 липня, французький президент Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна визнає палестинську державу у вересні. Проте він зауважив, що це відбудеться в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі та не відмовиться від анексії земель.
Варто зауважити, що Сполучені Штати, на відміну від союзників, "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.
Зазначимо, що Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа.
Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан, а Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.
Відзначимо, що Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Наразі її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.
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