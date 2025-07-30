Франция создает коалицию для признания Палестины: какие страны уже присоединились

Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Вчера вечером министры иностранных дел 15 стран опубликовали совместное заявление, в котором поддержали признание Палестинского государства.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что группа "приглашает тех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нам".
Между тем французское информационное агентство AFP отметило, что Париж пытается "создать импульс для официального признания Палестинского государства".
В группу из 15 стран сейчас уже входят Франция, Андорра, Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания, а также страны за пределами Европы, такие как Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Напомним, в четверг, 24 июля, французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна признает палестинское государство в сентябре. Однако он отметил, что это произойдет в том случае, если Израиль не прекратит боевые действия в Газе и не откажется от аннексии земель.
Стоит заметить, что Соединенные Штаты, в отличие от союзников, "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.
Отметим, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.
Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан, а Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
Отметим, что Палестина является независимым и частично признанным государством. Сейчас ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.
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