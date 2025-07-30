Франция создает коалицию для признания Палестины: какие страны уже присоединились

Признание Палестины странами Запада

Напомним, в четверг, 24 июля, французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна признает палестинское государство в сентябре. Однако он отметил, что это произойдет в том случае, если Израиль не прекратит боевые действия в Газе и не откажется от аннексии земель.

Стоит заметить, что Соединенные Штаты, в отличие от союзников, "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.

Отметим, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.

Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан, а Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Отметим, что Палестина является независимым и частично признанным государством. Сейчас ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.

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