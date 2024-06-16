Франція, США, Японія, Німеччина: добірка стипендій на навчання за кордоном для українців

Стипендія на навчання у Франції

Французький університет EMIMEP пропонує стипендіатам програму з вивчення мікрохвильових і фотонних технологій. Вступити до навчального закладу можуть студенти з найвищими рейтингами.

Стипендія складає 1 400 євро, яку будуть отримувати переможці щомісяця протягом усього терміну дії програми - максимум 24 місяці.

Важливо розуміти, що це не навчання з "нуля". Кандидатам уже варто розумітися на обробці сигналів, електромагнетизмі, телекомунікаціях, вбудованих системах, поширенні електромагнітних хвиль і принципів фотоніки.

Потрібно також володіти англійською мовою на рівні В2. Студенти з країн, де англійська мова не є офіційною, повинні надати офіційні результати свого володіння англійською.

Які документи необхідно надати:

супровідний лист англійською мовою

завірені копії диплома бакалавра та транскриптів до дати подання заяви

копія паспорта або посвідчення особи

резюме

самодекларація честі щодо підтвердження місця проживання

звіт про іспит або сертифікат про знання англійської мови

три рекомендаційні листи, в тому числі один від неакадемічного судді, що підтверджує базові навички та практичний досвід

Термін подачі заявки - 26 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.

Лімож - місто, де розташований французький університет EMIMEP (фото: Вікіпедія)

Стипендійна програма в Японії

Це можливість для дослідників взяти участь у програмі стажування в одному з університетів або лабораторій Японії.

Кандидати повинні не бути громадянами Японії; мати ступінь доктора філософії; не мати досвіду довготривалого перебування в Японії раніше.

Вік кандидатів - до 45 років. Для участі в конкурсі потрібно отримати дозвіл від приймальної установи в Японії та володіти англійською чи японською мовами на достатньому рівні.

Обов'язкова умова: після завершення стипендії кандидати повинні повернутися додому та сприяти розвитку власної країни. Відповідно для цього потрібно бути працевлаштованим.

У рамках програми, фонд надає квитки на переліт, страхування, а також щомісячні виплати на компенсацію плати за житло, особисті витрати. Щомісячна допомога становить 220 000 єн.

Термін подачі заявки - 30 червня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.

Токійський університет (фото: Вікіпедія)

Стипендія на навчання в Оксфорді

Стипендія Родса - це можливість приєднатися до видатних молодих людей з усього світу для навчання в Оксфордському університеті.

Стипендія покриває плату за вступ до університету, а також надає кошти на проживання розміром 19 092 фунтів стерлінгів на рік (1 591 фунт стерлінгів на місяць) і квиток на рейс.

Для учасників з України такі вимоги:

для студентів - вік від 18 до 23 років

для старших кандидатів, які закінчили ступінь бакалавра пізніше - станом на 1 жовтня 2024 року вам не виповнилося 27 років

диплом з відзнакою першого класу, еквівалент або середній бал від 3,70

відповідний рівень володіння англійською. Це перевіряють за допомогою тесту. Якщо ви відповідаєте вимогам Оксфордського університету щодо відмови від іспиту з англійської мови, ви можете подати такий запит.

Термін подачі заявки - 1 серпня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.

Оксфордський університет (фото: unsplash.com)

Стипендійна програма в Німеччині

Програма підтримує майбутніх лідерів з країн, що розвиваються, і дає можливість здобути ступінь магістра в галузі політології, права, економіки та адміністрування.

Які документи необхідні:

заповнена форма учасника

мотиваційний лист

CV

сертифікати чи дипломи про навчання

сертифікати про рівень володіння мовою (англійська або німецька)

письмове підтвердження поточного та/або іншого актуального професійного досвіду

актуальна письмова довідка від поточного роботодавця або від викладача університету, якщо ви студент

Термін подачі заявки - 31 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.

Німецький університет у Кельні (фото: hstartstudy.com.ua)