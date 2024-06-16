Франція, США, Японія, Німеччина: добірка стипендій на навчання за кордоном для українців

Під час повномасштабної війни РФ проти України навчання за кордоном стало ще більш актуальним для наших студентів. Крім того, світові заклади освіти надають різну допомогу для охочих вступати саме до них.
РБК-Україна зібрало актуальні стипендійні можливості навчання за кордоном для студентів і науковців.
Французький університет EMIMEP пропонує стипендіатам програму з вивчення мікрохвильових і фотонних технологій. Вступити до навчального закладу можуть студенти з найвищими рейтингами.
Стипендія складає 1 400 євро, яку будуть отримувати переможці щомісяця протягом усього терміну дії програми - максимум 24 місяці.
Важливо розуміти, що це не навчання з "нуля". Кандидатам уже варто розумітися на обробці сигналів, електромагнетизмі, телекомунікаціях, вбудованих системах, поширенні електромагнітних хвиль і принципів фотоніки.
Потрібно також володіти англійською мовою на рівні В2. Студенти з країн, де англійська мова не є офіційною, повинні надати офіційні результати свого володіння англійською.
Які документи необхідно надати:
Термін подачі заявки - 26 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
Лімож - місто, де розташований французький університет EMIMEP (фото: Вікіпедія)
Це можливість для дослідників взяти участь у програмі стажування в одному з університетів або лабораторій Японії.
Кандидати повинні не бути громадянами Японії; мати ступінь доктора філософії; не мати досвіду довготривалого перебування в Японії раніше.
Вік кандидатів - до 45 років. Для участі в конкурсі потрібно отримати дозвіл від приймальної установи в Японії та володіти англійською чи японською мовами на достатньому рівні.
Обов'язкова умова: після завершення стипендії кандидати повинні повернутися додому та сприяти розвитку власної країни. Відповідно для цього потрібно бути працевлаштованим.
У рамках програми, фонд надає квитки на переліт, страхування, а також щомісячні виплати на компенсацію плати за житло, особисті витрати. Щомісячна допомога становить 220 000 єн.
Термін подачі заявки - 30 червня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
Токійський університет (фото: Вікіпедія)
Стипендія Родса - це можливість приєднатися до видатних молодих людей з усього світу для навчання в Оксфордському університеті.
Стипендія покриває плату за вступ до університету, а також надає кошти на проживання розміром 19 092 фунтів стерлінгів на рік (1 591 фунт стерлінгів на місяць) і квиток на рейс.
Для учасників з України такі вимоги:
Термін подачі заявки - 1 серпня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
Оксфордський університет (фото: unsplash.com)
Програма підтримує майбутніх лідерів з країн, що розвиваються, і дає можливість здобути ступінь магістра в галузі політології, права, економіки та адміністрування.
Які документи необхідні:
Термін подачі заявки - 31 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
Німецький університет у Кельні (фото: hstartstudy.com.ua)
Раніше ми розповідали, як написати мотиваційний лист для вступу.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Campus France, MIF-Japan, Rhodes House, DAAD.