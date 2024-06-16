Франция, США, Япония, Германия: подборка стипендий на обучение за границей для украинцев

Во время полномасштабной войны РФ против Украины обучение за границей стало еще более актуальным для наших студентов. Кроме того, мировые учебные заведения оказывают разную помощь для желающих поступать именно к ним.
РБК-Украина собрало актуальные стипендиальные возможности обучения за границей для студентов и ученых.
Французский университет EMIMEP предлагает стипендиатам программу по изучению микроволновых и фотонных технологий. Поступить в учебное заведение могут студенты с самыми высокими рейтингами.
Стипендия составляет 1 400 евро, которую будут получать победители ежемесячно в течение всего срока действия программы - максимум 24 месяца.
Важно понимать, что это не обучение с "нуля". Кандидатам уже следует разбираться в обработке сигналов, электромагнетизме, телекоммуникациях, встроенных системах, распространении электромагнитных волн и принципов фотоники.
Следует также владеть английским языком на уровне В2. Студенты из стран, где английский язык не официальный, должны предоставить официальные результаты своего владения английским.
Какие документы необходимо предоставить:
Срок подачи заявки - 26 июля 2024 года. Детальнее об обучении по ссылке.
Лимож - город, где расположен французский университет EMIMEP (фото: Википедия)
Это возможность для исследователей поучаствовать в программе стажировки в одном из университетов или лабораторий Японии.
Кандидаты не должны быть гражданами Японии; иметь степень доктора философии; не иметь опыта длительного пребывания в Японии раньше.
Возраст кандидатов - до 45 лет. Для участия в конкурсе нужно получить разрешение от приемного учреждения в Японии и владеть английским или японским языками на достаточном уровне.
Обязательно условие: после завершения стипендии кандидаты должны вернуться домой и способствовать развитию собственной страны. Соответственно, для этого нужно быть трудоустроенным.
В рамках программы фонд предоставляет билеты на перелет, страхование, а также ежемесячные выплаты на компенсацию платы за жилье, личные расходы. Ежемесячная помощь составляет 220 000 иен.
Срок подачи заявки - 30 июня 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.
Токийский университет (фото: Википедия)
Стипендия Родса - это возможность присоединиться к выдающимся молодым людям со всего мира для обучения в Оксфордском университете.
Стипендия покрывает плату за поступление в университет, а также предоставляет средства на проживание в размере 19 092 фунтов стерлингов в год (1 591 фунт стерлингов в месяц) и билет на рейс.
Для участников из Украины следующие требования:
Срок подачи заявки - 1 августа 2024 года. Детальнее об обучении по ссылке.
Оксфордский университет (фото: unsplash.com)
Программа поддерживает будущих лидеров из развивающихся стран и дает возможность получить степень магистра в области политологии, права, экономики и администрирования.
Какие документы необходимы:
Срок подачи заявки - 31 июля 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.
Немецкий университет в Кельне (фото: hstartstudy.com.ua)
Раньше мы рассказывали, как написать мотивационное письмо для поступления.
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При написании материала использовались источники: Campus France, MIF-Japan, Rhodes House, DAAD.