Як написати мотиваційний лист для успішного вступу: корисні поради абітурієнтам

Мотиваційний лист - це можливість у письмовій формі розповісти про себе, свої досягнення та цілі. І хоча його написання для вступу в Україні не дуже популярна вимога, час від часу залежно від закладу освіти абітурієнтам все ж потрібно це робити.

Вимоги до написання листа

Кожен заклад освіти може індивідуально виставляти певні вимоги до написання, проте загальні правила підпорядковуються діловому стилю письма:

зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшої кількості слів заощадить час людини, яка читатиме вашого листа.

значення мають тільки важливі деталі, факти, цифри

чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких висловлює лише одну думку.

не пропускайте емоції. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності.

простота у викладі дасть можливість швидко зрозуміти зміст

не допускайте орфографічних і стилістичних помилок

Структура листа

Мотиваційний лист має таку структуру:

"шапка"

основна частина

висновок

подяка

підпис

Так звана "шапка" складається з обов'язкових елементів:

відомості про адресата (назва ЗВО та ПІП особи, якій адресується лист) та адресанта (тобто ваші ПІП, електронна та фактична адреси, номер телефону). Вказуйте це в правому верхньому куті.

шанобливе звертання. Виділіть його напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівняйте по центру.

у вступі викладіть мету і причину написання листа. Поясніть, чому ви обрали саме цей університет, і як навчання сприятиме вашому розвитку і зростанню.

У кожній із частин ви ніби відповідаєте на певне запитання, таким чином знайомлячи приймальну комісію з собою.

В основній частині ваше запитання - "хто я?" Розкажіть у цьому блоці про здобутки в навчанні, пов'язані з обраною освітньою програмою, володіння іноземними мовами, участь у позашкільній роботі.

Наступний блок - "Чому я обираю саме цей університет та професію?" Зазначте сильні сторони університету, які прийшлися вам до вподоби, аспекти професії, за якими ви її обрали.

Як написати мотиваційний лист, який приведе до успіху (фото: Freepik)

Далі відповідаємо на запитання "Як я можу бути корисним для університету або професії?" Опишіть свої ідеї та плани на час навчання в університеті. Тут можна також розповісти про загальні плани на майбутнє, роботу та самореалізацію.

У кінці листа поясніть, чому комісія повинна обрати саме вас. Можливо, ваші цінності збігаються із цінностями університету? Чи ви знаєте, як підсилити університет та як він допоможе зробити це вам? У цьому блоці потрібно виразити свою мотивацію на повну.

Не забудьте також про підсумок на два-три речення. Підтвердьте готовність навчатися і вкажіть на впевненість у правильному.

П'ять додаткових порад