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Франция созывает Совбез ООН из-за обострения между Ереваном и Баку

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Франция созывает заседание Совета безопасности ООН из-за новых столкновений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.

Наряду с США и Россией, Франция является сопредседателем минской группы, которая выступает посредником между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, накануне вечером конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился. Страны обвиняют друг друга в эскалации и заявляют о потерях со своей стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян практически сразу позвонил Владимиру Путину. После в Ереване созвали Совбез, в ходе которого одобрили решение попросить помощи у России и ОДКБ.

При этом в Азербайджане утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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