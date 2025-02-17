Шольц зробив заяву після "екстреного саміту" в Парижі: йшлося про Україну

Німеччина продовжить підтримувати Україну в обороні від російської агресії. При цьому про відправлення миротворців говорити "занадто рано".

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Глава німецького уряду дав кілька коментарів журналістам після того, як він взяв участь в "екстреному саміті" щодо України в Парижі.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і Україна може бути впевнена в нас", - підкреслив канцлер.

Також Шольц зазначив, що він проти того, щоб Україні нав'язували "мирну угоду". Країна не може "прийняти все, що їй підносять".

При цьому, за словами канцлера, його вже "трохи дратує" тема можливого відправлення європейських миротворців в Україну і він вважає її "вкрай недоречною".

"Ми говоримо за спиною України, на основі угоди, якої не існує", - додав Шольц.

Глава німецького уряду вважає, що "час для миру ще не настав", а Україна все ще "в центрі жорстокої війни".

Також він підкреслив, що між Європою і США не можна розділяти відповідальність. За його словами, Заходу потрібно діяти разом в інтересах колективної безпеки.