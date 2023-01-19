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Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc, - Politico

Фото: Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Щоб таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів", - підсумував чиновник.

Зазначимо, що у Франції вже оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі відповіли на умову канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Leopard Україні лише після того, як Вашингтон погодиться поставляти свої танки. Там наголосили, що кожна країна повинна ухвалювати рішення про допомогу Україні самостійно.

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