Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc, - Politico

"Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів", - підсумував чиновник.

Зазначимо, що у Франції вже оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі відповіли на умову канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Leopard Україні лише після того, як Вашингтон погодиться поставляти свої танки. Там наголосили, що кожна країна повинна ухвалювати рішення про допомогу Україні самостійно.

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