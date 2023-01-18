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Відповіли Шольцу. У Білому домі заявили, що країни самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву

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Середа 18 січня 2023 23:57
Відповіли Шольцу. У Білому домі заявили, що країни самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву Фото: Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (foxnews.com)
Автор: Олег Васьків

Партнери та союзники повинні самі визначати, яку військову підтримку, зокрема важке озброєнння, надавати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікерки Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент (Джо Байден - ред.) вважає, що кожна країна має схвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вона можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні", - зазначила речниця.

Саме так Жан-П'єр відповіла на запитання стосовно заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про готовність Берліна передати Києву танки Leopard лише після поставок Вашингтоном Abrams.

Водночас представниця Білого дому вказала, що своєю чергою США є найбільшим постачальником допомоги України у сфері безпеки та гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму 18 січня Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ.

Більш детально про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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