Відповіли Шольцу. У Білому домі заявили, що країни самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікерки Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент (Джо Байден - ред.) вважає, що кожна країна має схвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вона можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні", - зазначила речниця.

Саме так Жан-П'єр відповіла на запитання стосовно заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про готовність Берліна передати Києву танки Leopard лише після поставок Вашингтоном Abrams.

Водночас представниця Білого дому вказала, що своєю чергою США є найбільшим постачальником допомоги України у сфері безпеки та гуманітарної підтримки.