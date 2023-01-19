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Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc, - Politico

Фото: Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Чтобы таким образом помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французского и немецкого Кабминов", - подытожил чиновник.

Отметим, что во Франции уже объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их через два месяца.

Напомним, недавно в Белом доме ответили на условие канцлера Германии Олафа Шольца о поставках танков Leopard Украине только после того, как Вашингтон согласится поставлять свои танки. Там подчеркнули, что каждая страна должна принимать решение о помощи Украине самостоятельно.

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