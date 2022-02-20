Франция и Россия в ближайшие дни обсудят саммит по безопасности в Европе, - Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Договорились о встрече министров иностранных дел обеих стран с целью обсуждения саммита по безопасности Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В то же время Путин и Макрон договорились о встрече министров иностранных дел обеих стран уже в ближайшие дни. Последние же обсудят организацию саммита на самом высоком уровне с Россией, Украиной и союзниками касаемо установления порядка безопасности в Европе.

Во время телефонного разговора стороны подняли вопрос дипломатического решения обострения ситуации на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон и Путин договорились о заседание ТКГ в ближайшие часы.

Тем временем в США рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта на территории Украины. Как отметил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, глава Белого дома Джо Байден готов встретиться с Путиным в любой момент.