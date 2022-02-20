ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен

Новина українською →
США , Воскресенье 20 февраля 2022 18:08
Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы удерживать президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Белого дома готов встретиться с ним, лишь бы убедить его отменить свое решение относительно полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, сегодняшние события выглядят так, будто Российская Федерация готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время продолжение учений России и Беларуси также усиливают беспокойство.

Госсекретарь США отметил, что Байден готов в любой момент встретиться с Путиным в "любом формате", чтобы убедить его.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта на территории востока Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Украина Донбасс Джозеф Байден
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти