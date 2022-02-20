Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен
Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы удерживать президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Белого дома готов встретиться с ним, лишь бы убедить его отменить свое решение относительно полномасштабного вторжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Блинкена, сегодняшние события выглядят так, будто Российская Федерация готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время продолжение учений России и Беларуси также усиливают беспокойство.
Госсекретарь США отметил, что Байден готов в любой момент встретиться с Путиным в "любом формате", чтобы убедить его.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта на территории востока Украины.