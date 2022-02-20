RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франція та Росія найближчими днями обговорять саміт щодо безпеки в Європі, - Reuters

Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Домовились про зустріч міністрів закордонних справ обох країн з метою обговорення саміту щодо безпеки Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час телефонної розмови сторони порушили питання дипломатичного вирішення загострення ситуації на території України.

Водночас Путін та Макрон домовились про зустріч міністрів закордонних справ обох країн вже найближчими днями. Останні ж обговорять організацію саміту на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками щодо встановлення порядку безпеки в Європі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон та Путін домовились про засідання ТКГ в найближчі години.

Тим часом у США розраховують на дипломатичне урегулювання конфлікту на території України. Як відзначив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, голова Білого дому Джо Байден готовий зустрітися з Путіним будь-якої миті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаФранціяВолодимир ПутінЕммануель Макрон