Франція, РФ і Китай зірвали рішення в Радбезі ООН щодо війни проти Ірану, - NYT

Як очікується, голосування щодо резолюції, розробленої Бахрейном за підтримки арабських країн Перської затоки, відбудеться в п'ятницю. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться залучити до участі Росію, Китай і Францію.

Ці три країни входять до числа постійних членів Радбезу і мають право вето. За словами дипломата і високопоставленого представника ООН, Париж, Москва і Пекін виступають проти будь-яких формулювань, що дозволяють застосування військової сили.

Крім того, джерела кажуть, що розбіжності з приводу резолюції виникли і серед 10 непостійних членів Радбезу ООН.

Нинішній проєкт документа перебуває в четвертій редакції після кількох тижнів закритих переговорів. Частина тексту, яка викликала глухий кут, свідчить, що Радбез уповноважує держави-члени використовувати всі необхідні засоби, щоб забезпечити прохід і запобігти спробам закрити Ормузьку протоку.

Тим часом Іран дав зрозуміти, що має намір навіть після війни продовжувати контролювати судноплавство через Ормузьку протоку.