Франція, РФ і Китай зірвали рішення в Радбезі ООН щодо війни проти Ірану, - NYT

Учора в четвер, 2 квітня, Франція, Китай і Росія фактично зірвали спробу арабських країн домогтися від Радбезу ООН дозволу на військові дії проти Ірану, щоб відновити таким чином Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як очікується, голосування щодо резолюції, розробленої Бахрейном за підтримки арабських країн Перської затоки, відбудеться в п'ятницю. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться залучити до участі Росію, Китай і Францію.
Ці три країни входять до числа постійних членів Радбезу і мають право вето. За словами дипломата і високопоставленого представника ООН, Париж, Москва і Пекін виступають проти будь-яких формулювань, що дозволяють застосування військової сили.
Крім того, джерела кажуть, що розбіжності з приводу резолюції виникли і серед 10 непостійних членів Радбезу ООН.
Нинішній проєкт документа перебуває в четвертій редакції після кількох тижнів закритих переговорів. Частина тексту, яка викликала глухий кут, свідчить, що Радбез уповноважує держави-члени використовувати всі необхідні засоби, щоб забезпечити прохід і запобігти спробам закрити Ормузьку протоку.
Тим часом Іран дав зрозуміти, що має намір навіть після війни продовжувати контролювати судноплавство через Ормузьку протоку.
Нагадаємо, що після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран фактично заблокував прохід танкерів через Ормузьку протоку. Через це у світі виник дефіцит нафти, що спровокувало зростання цін.
Тим часом президент США Дональд Трамп робить неоднозначні заяви щодо цієї протоки. Одного дня він каже, що США не потрібна ця протока, а іншого - вимагає від Ірану відкрити її. На цьому тлі у США виник конфлікт із країнами НАТО, оскільки Трамп закликав їх вступити у війну для розблокування протоки, але ті відмовилися.
При цьому вчора WSJ написало, що ОАЕ готуються допомогти США відкрити Ормузьку протоку силою. Якщо це станеться, то це буде перша країна Перської затоки, яка стане стороною бойових дій у відповідь на атаки Ірану.
Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна теж готова зробити свій внесок у розблокування протоки. Зокрема, міністр зазначив, що бойовий досвід нашої країни у протидії морським блокадам може бути корисним для захисту судноплавства.
Але є й інші думки. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон вважає "нереалістичною" спробу відкрити Ормузьку протоку військовим шляхом.