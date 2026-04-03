Франция, РФ и Китай сорвали решение в Совбезе ООН по войне против Ирана, - NYT

Как ожидается, голосование по резолюции, разработанной Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива - состоится в пятницу. Однако остается неясным, удастся ли привлечь к участию Россию, Китай и Францию.

Эти три страны входят в число постоянных членов Совбеза и имеют право вето. По словам дипломата и высокопоставленного представителя ООН, Париж, Москва и Пекин выступают против любых формулировок, разрешающих применение военной силы.

Кроме того, источники говорят, что разногласия по поводу резолюции возникли и среди 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Нынешний проект документа находится в четвертой редакции после нескольких недель закрытых переговоров. Часть текста, которая вызвала тупик, гласит, что Совбез уполномочивает государства-члены использовать все необходимые средства, чтобы обеспечить проход и предотвратить попытки закрыть Ормузский пролив.

Тем временем Иран дал понять, что намерен даже после войны продолжать контролировать судоходство через Ормузский пролив.