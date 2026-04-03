Франция, РФ и Китай сорвали решение в Совбезе ООН по войне против Ирана, - NYT

Вчера в четверг, 2 апреля, Франция, Китай и Россия фактически сорвали попытку арабских стран добиться от Совбеза ООН разрешения на военные действия против Ирана, чтобы возобновить таким образом Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как ожидается, голосование по резолюции, разработанной Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива - состоится в пятницу. Однако остается неясным, удастся ли привлечь к участию Россию, Китай и Францию.
Эти три страны входят в число постоянных членов Совбеза и имеют право вето. По словам дипломата и высокопоставленного представителя ООН, Париж, Москва и Пекин выступают против любых формулировок, разрешающих применение военной силы.
Кроме того, источники говорят, что разногласия по поводу резолюции возникли и среди 10 непостоянных членов Совбеза ООН.
Нынешний проект документа находится в четвертой редакции после нескольких недель закрытых переговоров. Часть текста, которая вызвала тупик, гласит, что Совбез уполномочивает государства-члены использовать все необходимые средства, чтобы обеспечить проход и предотвратить попытки закрыть Ормузский пролив.
Тем временем Иран дал понять, что намерен даже после войны продолжать контролировать судоходство через Ормузский пролив.
Напомним, что после начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически заблокировал проход танкеров через Ормузский пролив. Из-за этого в мире возник дефицит нефти, что спровоцировало рост цен.
Тем временем президент США Дональд Трамп делает неоднозначные заявления по этому проливу. В один день он говорит, что США не нужен этот пролив, а в другой день - требует от Ирана открыть его. На этом фоне у США возник конфликт со странами НАТО, так как Трамп призывал их вступить в войну для разблокировки пролива, но те отказались.
При этом вчера WSJ написало, что ОАЭ готовятся помочь США открыть Ормузский пролив силой. Если это произойдет, то это будет первая страна Персидского залива ч которая станет стороной боевых действий в ответ на атаки Ирана.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина тоже готова внести свой вклад в разблокировку пролива. В частности, министр отметил, что боевой опыт нашей страны в противодействии морским блокадам может быть полезным для защиты судоходства.
Но есть и другие мнения. Например, президент Франции Эммануэль Макрон считает "нереалистичной" попытку открыть Ормузский пролив военным путем.