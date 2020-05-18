Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе, - посол

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция приложит все усилия для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Кроме того, он выразил соболезнования Украине за погибших солдат.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Этьен де Понсен предоставил слова поддержки в ответ на пост министра иностранных Украины дел Дмитрия Кулебы по итогам относительно погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.

"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают забирать жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Вам и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал посол.

Напомним, Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-заседании Совета безопасности ООН сравнил продолжительность войны на Донбассе с продолжительностью Второй мировой войны. Так война на оккупированных территориях унесла жизни более 13 тыс. украинцев.