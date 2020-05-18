Франція докладе усіх зусиль для досягнення миру на Донбасі, - посол

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція докладе усіх зусиль для того, щоб досягти миру на Донбасі. Крім того, він висловив співчуття Україні за загиблих солдатів.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Етьєн де Понсен надав слова підтримки у відповідь на пост міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з підсумками щодо загиблих та поранених на Донбасі українських військових за минулий тиждень.

"Це просто жахливо, думати, що кожного дня снайпери продовжують забирати життя молодих солдатів. Мої найглибші співчуття Вам та Україні. Запевняємо, що Франція докладе усіх зусиль для того, щоб на Донбасі нарешті настав мир", - написав посол.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликав світове співтовариство до реакції на масові репресії на окупованих Росією територіях України.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-засіданні Ради безпеки ООН порівняв тривалість війни на Донбасі з тривалістю Другої світової війни. Так війна на окупованих територіях забрала життя понад 13 тис. українців.