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Франция пригрозила Беларуси санкциями и закрытием воздушного пространства

Автор: Игорь Литвиненко

Франция пригрозила расширить санкции Евросоюза против Беларуси из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. На выходных в Минске принудительно посадили самолет и задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает BFMTV.

"Это ошеломляющее и скандальное дело. Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, между двумя европейскими столицами. …Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным", - заявил Бон.

Он добавил, что на фоне инцидента с самолетом европейские санкции, которые направлены против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, могут расширить на других официальных лиц страны.

"Это будет обсуждаться сегодня вечером на внеочередном заседании Совета Европы", - добавил представитель МИД Франции.

Также госсекретарь сообщил, что в качестве еще одной меры против белорусских властей могут закрыть воздушное пространство Беларуси.

"Я думаю, что это было бы разумной мерой для нашей защиты, так как жизни европейских граждан подверглись опасности", - пояснил он.

Напомним, в воскресенье в Минске заставили приземлиться самолет Ryanair, на борту которого находился Протасевич. Его задержали.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада осудила принудительную посадку самолета Ryanair и призвала освободить основателя Nexta.

Отметим, ранее в Беларуси завели уголовное дело против основателя Nexta Степана Путило.

Также сообщалось, что в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.

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