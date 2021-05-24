Франция пригрозила Беларуси санкциями и закрытием воздушного пространства

"Это ошеломляющее и скандальное дело. Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, между двумя европейскими столицами. …Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным", - заявил Бон.

Он добавил, что на фоне инцидента с самолетом европейские санкции, которые направлены против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, могут расширить на других официальных лиц страны.

"Это будет обсуждаться сегодня вечером на внеочередном заседании Совета Европы", - добавил представитель МИД Франции.

Также госсекретарь сообщил, что в качестве еще одной меры против белорусских властей могут закрыть воздушное пространство Беларуси.

"Я думаю, что это было бы разумной мерой для нашей защиты, так как жизни европейских граждан подверглись опасности", - пояснил он.