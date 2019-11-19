ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция предлагает изменить правила для вступления в Евросоюз

Новости » Политика     19.11.2019 - 19:10
Франция предлагает изменить правила для вступления в Евросоюз
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

Предложение Франции является результатом консультаций с Германией, Нидерландами и Данией

Франция предлогает ввести новые правила для вступления в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Europe.

Сообщается, что страны будут присоединяться к ЕС путем постепенной ассоциации, согласно новым правилам.

"Осуществление реформ предусматривается пошаговым процессом из семи стадий, в течение которого страна-кандидат будет получать доступ к избранным программам и фондов ЕС, прежде чем дойти до полноценного членства на финальной стадии", - говорится в сообщении.

Отметим, что предложение Франции называют результатом консультаций с Германией, Нидерландами и Данией.

На данный момент началом для расширения является открытие переговоров о присоединении со странами-кандидатами, охватывающие 35 отдельных отраслей европейского права. После того, как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают как полноправных членов.

Напомним, вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время Брюссель не может пообещать Украине членство в Европейском союзе.

Как сообщало РБК-Украина, ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Она подчеркнула, что Брюссель должен не только ускорить выполнение соглашения, но и углубить секторальное сотрудничество.

Во Франции назвали причину обвала моста, в результате чего погибли люди Украина и Франция подписали соглашение о поставке 20 катеров
Новости Украины ЕвросоюзФранциявступление в ЕС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь