Евросоюз не может пообещать Украине членство, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы, членство Украины в ЕС "придет само собой"

В настоящее время Брюссель не может пообещать Украине членство в Европейском союзе. Об этом заявил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире "5 канала".

По словам Кулебы, если Украина продолжит увеличивать связи с Европой, в частности привлекать европейский бизнес и увеличивать количество лоукостов в европейские города, то членство "придет само собой",

"Я понимаю, что мы сейчас не получим от ЕС ни громких обещаний, ни каких-то больших, масштабных проектов. Поэтому нам нужно сосредоточиться на другом. Если мы не можем открыть дверь, то давайте откроем все окна. Объединим наши экономики, объединим людей максимально... Стратегия в том, чтобы шаг за шагом открывать "окна", запускать больше украинского бизнеса туда, привлекать больше европейского бизнеса сюда. Больше лоукост-перелетов между различными городами Украины и ЕС. Больше межчеловеческих контактов. И тогда членство в ЕС придет само собой", - пояснил он.

Кулеба добавил, что украинское правительство поставило себе задачу добиться соответствия экономическим критериям для вступления в ЕС в течение ближайших 5 лет, несмотря на понимание, что даже тогда Украину могут не принять.

"Поэтому мы вступим в ЕС только тогда, когда будет на то воля и готовность обеих сторон", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила о необходимости ускорить выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Она подчеркнула, что Брюссель должен не только ускорить выполнение соглашения, но и углубить секторальное сотрудничество.