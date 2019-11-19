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Франція пропонує змінити правила для вступу в Євросоюз

Новини » Політика     19.11.2019 - 19:10
Франція пропонує змінити правила для вступу в Євросоюз
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Пропозиція Франції є результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією

Франція пропонує ввести нові правила для вступу в Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Europe.

Зазначається, що країни будуть приєднуватися до ЄС шляхом поступової асоціації, згідно з новими правилами.

"Здійснення реформ передбачається покроковим процесом з семи стадій, протягом якого країна-кандидат буде отримувати доступ до улюблених програм і фондів ЄС, перш ніж дійти до повноцінного членства на фінальній стадії", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пропозиція Франції називають результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією.

На даний момент початком для розширення є відкриття переговорів про вступ з країнами-кандидатами, які охоплюють 35 окремих галузей європейського права. Після того, як кандидати погоджуються провести необхідні реформи, їх приймають як повноправних членів.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр країни з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в даний час Брюссель не може пообіцяти Україні членство в Європейському союзі.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність прискорити виконання угоди про асоціацію України з ЄС. Вона наголосила, що Брюссель повинен не тільки прискорити виконання угоди, але й поглибити секторальне співробітництво.

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