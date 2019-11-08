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В Еврокомиссии намерены ускорить выполнение СА с Украиной

Новости » Политика     08.11.2019 - 14:13
В Еврокомиссии намерены ускорить выполнение СА с Украиной
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно"

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом говорится в письме фон дер Ляен к предполагаемому еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгеи, передает DW.

По мнению фон дер Ляен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно".

"Вы должны в полной мере использовать Группу поддержки Украины (в Еврокомиссии) для поддержки реформ и продвижения непоколебимой преданности Евросоюза территориальной целостности страны", - говорится в письме.

Сообщается, что Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели "Восточного партнерства" до середины 2020 года. Это является программой сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От кандидата на пост еврокомиссара она также ждет борьбы с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Еврокомиссию, после того, как выход Британии из Европейского союза (Brexit) был отложен.

Также РБК-Украина сообщало, Украина хочет пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое было подписано в 2014 году.

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