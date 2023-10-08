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Франція посилить охорону синагог через війну в Ізраїлі

Франція, Неділя 08 жовтня 2023 06:31
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Франція посилить охорону синагог через війну в Ізраїлі Фото: у Франції посилять охорону синагог (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Франції посилять охорону синагог та інших місць єврейської громади. У країні не виключають провокацій через війну в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Тулузі оголосив про посилення заходів безпеки в єврейських місцях відправлення культу та єврейських школах, особливо в Парижі та його передмістях.

"На прохання президента Макрона, ми вже дали вказівку охороняти громадські місця. Після повернення до Парижа я дізнаюся про труднощі, з якими доведеться зіткнутися на національному ґрунті. Можливі провокації", - сказав Дарманен.

Також у Парижі сьогодні о 23:00 погасять Ейфелеву вежу на знак солідарності із ізраїльськими жертвами. Про це на своїй сторінці в соцмережі X написала мер Парижа Енн Гідальго.

Війна в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня з боку Сектору Газа полетіли ракети на Ізраїль . Терористи атакували із суші, повітря та моря. На півдні країни відбулися зіткнення ЦАХАЛ та бойовиками. Тривогу оголосили по всій країні.

Пізніше прем'єр-міністр Нетаньяху оголосив у країні "надзвичайне становище" і пообіцяв знищити бойовиків "усією силою", яка є в країні. Відбулася мобілізація

На вечір 7 жовтня по Ізраїлю бойовики із Сектору Газа випустили понад 3500 ракет . У Збройних силах країни виклали карту вибухів і написали, що сім'ї замість обіду змушені бігти в укриття.

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Франція Ізраїль Париж
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