Франция усилит охрану синагог из-за войны в Израиле

Во Франции усилят охрану синагог и других мест еврейской общины. В стране не исключают провокаций из-за войны в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo .

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тулузе объявил об усилении мер безопасности в еврейских местах отправления культа и еврейских школах, особенно в Париже и его пригородах.

"По просьбе президента Макрона, мы уже дали указание охранять общественные места. По возвращении в Париж я узнаю о трудностях, с которыми придется столкнуться на национальной почве. Возможны провокации", - сказал Дарманен.

ATTAQUE DU HAMAS

À la suite de l'attaque du #Hamas en #Israël, Le ministre de l'intérieur

Gérald #Darmanin a demandé aux préfets un renforcement de la sécurité des lieux communautaires #juifs en France. pic.twitter.com/XCNYN27PZT — IA1 (@IA1_INFO) October 7, 2023

Также в Париже сегодня в 23:00 погасят Эйфелевую башню в знак солидарности с израильскими жертвами. Об этом на своей странице в соцсети X написала мэр Парижа Энн Гидальго.

Dimanche soir, j'ai décidé que @LaTourEiffel serait éteinte à 23h en solidarité avec les victimes israéliennes suite aux attaques menées par le Hamas. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 7, 2023

Война в Израиле

Утром 7 октября со стороны Сектора Газа полетели ракеты на Израиль. Террористы атаковали с суши, воздуха и моря. На юге страны произошли столкновения ЦАХАЛ и и боевиками. Тревогу объявили по всей стране.

Позже, премьер-министр Нетаньяху объявил в стране "чрезвычайное положение" и пообещал уничтожить боевиков "всей мощью", которая есть в стране. Состоялась мобилизация

На вечер 7 октября, по Израилю боевики из Сектора Газа выпустили более 3500 ракет. В Вооруженных силах страны выложили карту взрывов и написали, что семьи вместо обеда, вынуждены бежать в укрытия.