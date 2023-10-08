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Франция усилит охрану синагог из-за войны в Израиле

Франция, Воскресенье 08 октября 2023 06:31
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Франция усилит охрану синагог из-за войны в Израиле Фото: во Франции усилят охрану синагог (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Во Франции усилят охрану синагог и других мест еврейской общины. В стране не исключают провокаций из-за войны в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тулузе объявил об усилении мер безопасности в еврейских местах отправления культа и еврейских школах, особенно в Париже и его пригородах.

"По просьбе президента Макрона, мы уже дали указание охранять общественные места. По возвращении в Париж я узнаю о трудностях, с которыми придется столкнуться на национальной почве. Возможны провокации", - сказал Дарманен.

Также в Париже сегодня в 23:00 погасят Эйфелевую башню в знак солидарности с израильскими жертвами. Об этом на своей странице в соцсети X написала мэр Парижа Энн Гидальго.

Война в Израиле

Утром 7 октября со стороны Сектора Газа полетели ракеты на Израиль. Террористы атаковали с суши, воздуха и моря. На юге страны произошли столкновения ЦАХАЛ и и боевиками. Тревогу объявили по всей стране.

Позже, премьер-министр Нетаньяху объявил в стране "чрезвычайное положение" и пообещал уничтожить боевиков "всей мощью", которая есть в стране. Состоялась мобилизация

На вечер 7 октября, по Израилю боевики из Сектора Газа выпустили более 3500 ракет. В Вооруженных силах страны выложили карту взрывов и написали, что семьи вместо обеда, вынуждены бежать в укрытия.

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