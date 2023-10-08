Франция усилит охрану синагог из-за войны в Израиле
Во Франции усилят охрану синагог и других мест еврейской общины. В стране не исключают провокаций из-за войны в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тулузе объявил об усилении мер безопасности в еврейских местах отправления культа и еврейских школах, особенно в Париже и его пригородах.
"По просьбе президента Макрона, мы уже дали указание охранять общественные места. По возвращении в Париж я узнаю о трудностях, с которыми придется столкнуться на национальной почве. Возможны провокации", - сказал Дарманен.
ATTAQUE DU HAMAS— IA1 (@IA1_INFO) October 7, 2023
À la suite de l'attaque du #Hamas en #Israël, Le ministre de l'intérieur
Gérald #Darmanin a demandé aux préfets un renforcement de la sécurité des lieux communautaires #juifs en France. pic.twitter.com/XCNYN27PZT
Также в Париже сегодня в 23:00 погасят Эйфелевую башню в знак солидарности с израильскими жертвами. Об этом на своей странице в соцсети X написала мэр Парижа Энн Гидальго.
Dimanche soir, j'ai décidé que @LaTourEiffel serait éteinte à 23h en solidarité avec les victimes israéliennes suite aux attaques menées par le Hamas.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 7, 2023
Война в Израиле
Утром 7 октября со стороны Сектора Газа полетели ракеты на Израиль. Террористы атаковали с суши, воздуха и моря. На юге страны произошли столкновения ЦАХАЛ и и боевиками. Тревогу объявили по всей стране.
Позже, премьер-министр Нетаньяху объявил в стране "чрезвычайное положение" и пообещал уничтожить боевиков "всей мощью", которая есть в стране. Состоялась мобилизация
На вечер 7 октября, по Израилю боевики из Сектора Газа выпустили более 3500 ракет. В Вооруженных силах страны выложили карту взрывов и написали, что семьи вместо обеда, вынуждены бежать в укрытия.
As families all over Israel are gathering around the dinner table, instead of eating dinner, they are once again forced to run to bomb shelters due to Hamas' incessant rocket fire. pic.twitter.com/JpBNXJ08uG— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023
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