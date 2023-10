Франция усилит охрану синагог из-за войны в Израиле

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тулузе объявил об усилении мер безопасности в еврейских местах отправления культа и еврейских школах, особенно в Париже и его пригородах.

"По просьбе президента Макрона, мы уже дали указание охранять общественные места. По возвращении в Париж я узнаю о трудностях, с которыми придется столкнуться на национальной почве. Возможны провокации", - сказал Дарманен.

Также в Париже сегодня в 23:00 погасят Эйфелевую башню в знак солидарности с израильскими жертвами. Об этом на своей странице в соцсети X написала мэр Парижа Энн Гидальго.

Утром 7 октября со стороны Сектора Газа полетели ракеты на Израиль. Террористы атаковали с суши, воздуха и моря. На юге страны произошли столкновения ЦАХАЛ и и боевиками. Тревогу объявили по всей стране.

Позже, премьер-министр Нетаньяху объявил в стране "чрезвычайное положение" и пообещал уничтожить боевиков "всей мощью", которая есть в стране. Состоялась мобилизация

На вечер 7 октября, по Израилю боевики из Сектора Газа выпустили более 3500 ракет. В Вооруженных силах страны выложили карту взрывов и написали, что семьи вместо обеда, вынуждены бежать в укрытия.

As families all over Israel are gathering around the dinner table, instead of eating dinner, they are once again forced to run to bomb shelters due to Hamas' incessant rocket fire. pic.twitter.com/JpBNXJ08uG